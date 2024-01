"Temu perd 30 dollars par commande" : la face cachée du site d'e-commerce chinois

Lancé il y a tout juste neuf mois en France, Temu est déjà plébiscité par plus de 13 millions de clients. Ils vantent les prix cassés et la rapidité de livraison, dont les frais sont offerts. Quelle est la face cachée du nouveau géant chinois du e-commerce ? "Sept à Huit" a mené l'enquête.

En un an d'existence, la plateforme revendique 750 millions d'utilisateurs. En France, Temu n'a été lancé qu'en avril dernier, mais s'est déjà immiscé chez plus de 13 millions de consommateurs. Au-delà des prix attractifs, ce site d'e-commerce multiplie les stratégies pour rendre accros ses clients. Aux dépens bien souvent de la qualité des produits. "Sept à Huit" mène l'enquête dans la vidéo à retrouver ci-dessus.

Algorithmes, prix alléchants, livraison offerte

Vêtements, stickers décoratifs, accessoires pour animaux... depuis qu'elle a découvert la plateforme en ligne Temu, Sandy multiplie les achats, pour elle comme pour le reste de sa famille. "Je trouve tout", se félicite cette cinquantenaire, mère de deux enfants, qui, en temps normal, fonctionne au centime près. Elle ne travaille pas et son mari est employé municipal à la retraite. Une fois les frais fixes et la nourriture payés, il leur reste 300 euros par mois pour vivre. Avec le site d'e-commerce, "je peux me faire plaisir", souligne Sandy, qui apprécie par ailleurs les prix bradés et les frais de livraison offerts.

Les prix cassés, c'est une stratégie assumée par la plateforme, bien que très couteuse, analyse Laetitia Lamari, experte du commerce en ligne. "Aujourd'hui, Temu ne gagne pas d'argent, Temu, par commande, perd 30 dollars. Sauf que d'ici 2030, Temu veut atteindre le chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars. Ils savent qu'ils perdent de l'argent, mais ils savent aussi qu'ils vont en récupérer très vite parce qu'ils vont acquérir beaucoup plus de consommateurs", souligne-t-elle.

Pour cela, la plateforme, lancée par le géant du commerce Pinduoduo qui affiche 18 milliards d'euros de trésorerie, inonde les réseaux sociaux de publicités. Elle s'est même offert l'encart publicitaire le plus cher du monde, la coupure publicitaire du Super Bowl, à 6,5 millions d'euros pour 30 secondes. Elle a également développé l'un des algorithmes de personnalisation les plus puissants du monde. "Toutes vos données sont absorbées, votre comportement est absorbé. Dès votre prochaine visite, il y aura des choses qui vous correspondent", explique encore Laetitia Lamari.

Des jeux pour rendre accros les clients

Autre technique pour rendre addictifs ses clients, le site marchand est parsemé de jeux en ligne qui permettent de gagner des produits gratuits. Laetitia, mère au foyer, joue plusieurs heures par jour. "Le matin, je dépose mon fils à l'école, je me pose avec mon café et je commence à jouer", raconte-t-elle. "C'est vrai que ce n'est pas amusant", reconnaît-elle tout en étant satisfaite des cadeaux qu'elle parvient à remporter. "Je n'ai rien payé, même la livraison est gratuite", met-elle en avant.

Pour multiplier les chances de gagner, Laetitia utilise même plusieurs téléphones. Au cours du jeu, elle est incitée à partager ses progrès sur les réseaux sociaux, offrant à la plateforme un nouveau coup de projecteur. Afin de la pousser à consommer, le site lui propose par ailleurs de gagner des avantages dans le jeu en cas d'achats sur le site. Des incitations qui ont fini par payer. Pour les cadeaux de Noël, Laetitia et son mari ont dépensé plus de 200 euros sur la plateforme.

Mais pour arroser ses clients de cadeaux et de prix alléchants, le groupe négocie sans pitié avec les vendeurs répertoriés sur sa plateforme, quasiment tous basés en Chine. Si certains ont vu cette nouvelle plateforme comme une opportunité, ils ont été vite oppressés par la stratégie agressive menée par Temu, qui leur demande sans cesse de baisser leurs prix. "Nous n'avons plus aucune marge", se désespère Joao Nji, gérant d'une usine d'accessoires pour animaux. Selon lui, d'autres fabricants acceptent de baisser leurs prix, rognant alors sur la qualité des produits.

En novembre dernier, une association suisse a testé des jouets achetés sur la plateforme. Sur douze références, onze ne respectaient pas les normes européennes. Contactée, la plateforme Temu a assuré que tous les produits identifiés comme n'étant pas conformes à la réglementation de l'Union européenne ont été retirés du site en Suisse et dans l'UE. Le groupe chinois n'a rien dit, en revanche, sur les dizaines de produits similaires et toujours proposés à la vente.