Tendance : jamais sans ma gourde

Les gourdes en inox, très à la mode, sont fabriquées en Chine. Elles inondent les rayons des magasins et sont vendues à plus d'une dizaine d'euros. Elles ont du succès grâce à leur propriété isotherme, mais aussi à leur look coloré. Depuis un an, l'espace consacré aux gourdes a plus que doublé. Encore faut-il pouvoir les remplir. En France, près de 1 200 établissements vous proposent de le faire gratuitement, et avec le sourire. On les trouve grâce à un QR code.