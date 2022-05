Tendance : la mode viking

La semaine, Thierry et Aurélien sont électricien et étudiant en architecture. Le week-end, ils enfilent leurs tenues de vikings. Nous sommes à quelques minutes du camp. Ici, ils sont une trentaine à se donner rendez-vous chaque semaine sur ce campement de dix hectares. Le temps s'est arrêté il y a quelques siècles. Ici, on vit, on combat et on mange viking. Au menu : coq et saumon.