VIDÉO - Tendances : le brasero remplacera-t-il le barbecue dans nos jardins ?

Placé au centre des invités, un brasero crée en effet un moment plus convivial que le barbecue, avec ses spécialistes préposés à la cuisson, et relégués loin de la tablée. "Avec des enfants, on se dit qu’il faut vraiment une protection autour", s'inquiète toutefois une visiteuse du salon, "parce que sinon on a très peur qu’ils se brûlent". Une protection en bois encercle plusieurs modèles, mais elle n'est pas le seul choix possible.

Plusieurs options sont également disponibles, comme les fours à pizza adaptables, le tournebroche pour les poulets du dimanche, ou encore la table de jardin transformable. Pour un investissement qui va de quelques dizaines à quelques milliers d'euros, en fonction de la sophistication des modèles.