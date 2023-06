VIDÉO - Machines à café à grain : un investissement au prix corsé, mais cela vaut-il le coup ?

Depuis quelques semaines, Cyril range sa machine à dosette au placard. Grâce à son nouvel appareil, il savoure son café fraîchement moulu comme au bistrot. Il peut choisir librement son grain de café et faire une dizaine de recettes en un clic. Et il n'est pas le seul à privilégier la cafetière à grain. "On a une qualité de café qui est totalement différente, on peut choisir notre grain de café, la quantité d'eau qu'on veut mettre, si on veut faire du café crème, du macchiato ou des cappuccinos...", explique Cyril.