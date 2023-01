Jusqu'à 1 500 euros pièce : comment le petit quartier japonais de Kojima est devenu une référence du jean

Dans un autre magasin, on retrouve des pantalons plus accessibles de 100 euros en moyenne. Le jean est devenu incontournable dans la mode nippone et les clients des puristes. Comble de la renommée des jeans Kojima, même les Américains se laissent séduire. Avant la pandémie, Kojima recevait 250 000 visiteurs chaque année. Des touristes en quête du jean parfait, ou comment un pan entier de la culture américaine est presque devenu japonais.