VIDÉO - A l'approche des fêtes, les bourses aux jouets font le plein

Les bourses aux jouets se multiplient, à l'approche de la saison des cadeaux. On y trouve de quoi faire de très bonnes affaires parmi les 100.000 tonnes jetées chaque année. Un mode de consommation qui n'implique pourtant pas de renoncer aux nouveautés.

Des jouets à perte de vue, dans la foire aux jouets de Versailles (Yvelines), que l'on découvre dans le reportage du 20H ci-dessus. Les acheteurs viennent y dénicher les bonnes affaires, parmi ces jouets d’occasion à des prix imbattables. "On trouve des jouets pas chers, et de très bonne qualité", estime une mère de famille au micro de TF1. Des boîtes de jeux bradées, par exemple, qui permettent à Elise d'acheter ses cadeaux de Noël sans se ruiner. "Les foires aux jeux, les brocantes, on fait ça toute l'année", nous explique-t-elle.

100.000 tonnes de jouets jetés chaque année

À l’approche de Noël, les bourses aux jouets se multiplient chaque semaine dans de nombreuses villes. L’avantage est économique, mais aussi écologique. Chaque année, 100.000 tonnes de jouets sont jetées en France, alors que la moitié d'entre eux pourraient être réutilisés. L'association "Rejoué" l’a bien compris. En 2022, elle a collecté 41 tonnes de jouets auprès de particuliers, de crèches ou de comités d’entreprise. Elle les revend ensuite dans ses propres boutiques, à 40% au-dessous du prix du neuf. Peluches, livres, jeux de société, il faut tout nettoyer et le travail ne manque pas. Et si le jeu est incomplet, tout est prévu, il suffit de récupérer la pièce manquante dans les stocks.

La filière est en plein essor, même les grandes enseignes commencent à s’y intéresser. Dans le magasin de jouets JouéClub, un rayon dédié aux secondes mains vient d'ouvrir. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.