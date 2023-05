VIDÉO - Jardiniers, et si vous troquiez vos graines ?

Dans cette bibliothèque, il est possible d'emprunter des livres. Mais aussi et c'est plus surprenant, des graines. On les trouve sur une étagère. Pour en récupérer, il faut à son tour en donner. C'est le cas de Laurence. Elle est venue avec les graines récoltées dans son jardin : "Ça s'appelle 'belle de nuit', ce sont de grosses graines faciles à récolter", montre-t-elle.