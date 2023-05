VIDÉO - Lave-linge, frigo... Faut-il se laisser tenter par le reconditionné ?

Karine a le sourire, son nouveau lave-linge est arrivé. Mais il n’est pas flambant neuf, elle a choisi un modèle reconditionné, et cela se voit. Il a reçu quelques coups, mais l’appareil est en parfait état. Ce qui l’a convaincu, c’est le prix. Et elle est loin d’être la seule à franchir le pas. En magasin, comme sur Internet, le reconditionné n’est plus réservé aux téléphones.