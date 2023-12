VIDÉO - Achats de Noël en ligne : les sites français font de la résistance

Le commerce mondial se fait aujourd’hui beaucoup sur les sites de vente en ligne. Les géants chinois ont su se montrer très attractifs sur les prix pour les consommateurs, y compris les français. Mais les sites français, bien que moins hégémoniques, réussissent à se faire une place sur le marché.

Manuela d’Halloy est experte en marketing. Elle a testé différents sites chinois en commandant récemment deux bijoux : une broche à 1,75 euro et un collier doré à 1,50 euro. Deux semaines plus tard, elle reçoit sa commande, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Au bout de deux heures, la fixation de sa broche va casser brutalement. Le collier est devenu terne au bout de deux jours, au contact de sa peau. Aucun service après-vente n’est proposé pour les deux articles, dont le coût dérisoire n'incite pas à demander réparation.

Des occasions reconditionnées en France

C’est une guerre des prix perdue d’avance par les sites français. Eux misent avant tout sur la qualité, la proximité et le service après-vente. C’est la stratégie utilisée par la Fnac qui propose par exemple des jouets d’occasion. Tout comme son concurrent Cdiscount. Sur 80 millions de références, actuellement, deux millions sont de seconde main.

Une partie a été reconditionnée directement dans les entrepôts de la plateforme, près de Bordeaux. Les appareils d'occasion, en bon état, sont remis en vente avec une réduction significative pour le client. Ce pari d'un rapport qualité-prix contrôlé par une entreprise française, est en passe d'être gagné. Cdiscount revendique une hausse de 30% sur le trimestre, sur l'ensemble des produits reconditionnés proposés à la vente.

Avec la hausse des prix, et les nouveaux moyens de paiement, le e-commerce connaît une croissance continue dans le monde. Le chiffre d’affaires total en France avoisine les 150 milliards d’euros. C’est tout simplement 20 fois moins que la Chine.