Achats de Noël : les coffrets cadeaux sont-ils vraiment avantageux ?

Alors que Noël approche, les clients sont nombreux à vouloir acheter pour leurs proches des coffrets cadeaux. Mais s'agit vraiment d'une bonne affaire ? TF1 s'est penché sur la question.

Spécialités gastronomiques, vêtements, parfums ou produits de beauté... À cette période de l'année, dès l'entrée des magasins, difficile de ne pas s'arrêter devant les coffrets cadeaux. Ces derniers représentent un enjeu stratégique pour certaines enseignes, dont ils pèsent en fin d'année jusqu'à 50% du chiffre d'affaires.

Or à l'approche de Noël, ils sont souvent perçus par les consommateurs comme des cadeaux faciles et rapides. "C'est presque emballé d'avance et c'est pas cher", constate une cliente, visiblement intéressée, sous l'objectif de la caméra de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

La piste des coffrets personnalisés

Dans une boutique où nous nous sommes rendus, le prix est un argument de vente, car les coffrets sont moins chers que la somme des produits à l'intérieur, ce que mentionne l'étiquette. L'enseigne rogne sur sa marge pour conquérir de nouveaux clients. "En général, un client offre un coffret à une personne qui ne connait pas la marque, et qui en la découvrant, va revenir vers nos boutiques plus tard. Donc je pense que c'est de l'investissement à long terme", explique Frédéric Stoeckel, président-directeur général d'Adopt parfums.

Mais le coffret cadeau n'est pas toujours une si bonne affaire. Exemple dans un magasin de vêtements, avec un lot à 15 euros : si vous achetez une paire de chaussettes et un caleçon à l'unité, le prix revient à 3 euros de moins. L'enseigne assume, et mise sur l'originalité de ses emballages. "La boite à hamburger, la boite à pizza, les makis, les sushis... Ça va être plus sympa qu'un pull mis dans une boite plus classique", développe Stéphanie Gravelle, directrice régionale chez Celio.

Le choix des produits à l'intérieur des coffrets est très stratégique. Illustration dans le Vaucluse, au siège d'une épicerie fine. Ici, on prépare déjà Noël 2024. Les coffrets seront fabriqués à des milliers d'exemplaires. Première règle : choisir des produits consensuels, car pas question de prendre le moins risque. Pour que la marque soit compétitive, l'équipe exclut les aliments dont le prix a trop augmenté avec l'inflation. "La moutarde française, qui est trop chère", nous montre ainsi Philippe Kratz, directeur général du Comptoir de Mathilde.

Une stratégie consiste aussi à proposer dans ces coffrets de petits contenants, ce qui permet d'en mettre davantage, et donner l'impression d'un gros cadeau. Une stratégie bien rodée mais dont il faut se méfier. "On va trouver des coffrets alimentaires qu'on va acheter parce qu'on est attiré par le produit phare. Mais peut-être que nous n'utiliserez jamais" les autres, met en garde Nathalie Fleck, experte en psychologie du consommateur à l'Université Paris Dauphine-PSL. Et d'ajouter : "On a l'impression d'avoir un cadeau, alors que ce sont des produits qui vont rester au fond d'un placard."

Pour éviter cet écueil, il existe aussi des coffrets personnalités. Mais ils sont beaucoup plus chers. "Ça marque l'attention qu'on porte à la personne", estime toutefois un client interrogé dans notre reportage.