VIDÉO - Âge des joueurs vérifié par intelligence artificielle : ce qui se profile

Concrètement, avant d'acheter un jeu à gratter, le client devra accepter d'être filmé à la caisse par une caméra. Un logiciel, entraîné sur des millions de visages, analysera son faciès et indiquera automatiquement au buraliste s'il a moins de 18 ans ou plus. La loi l'autorise déjà à demander une carte d'identité, mais ce n'est pas toujours évident. "Quand vous avez entre 500 et 1000 clients par jour, c'est compliqué", assure Jean-François Vigo, buraliste à Maurepas (Yvelines), dans le reportage de TF1 ci-dessus.