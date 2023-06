VIDÉO - "Des conditions extrêmes" : pourquoi la récolte de l'ail de Lomagne est contrariée cette année

Enfin, Joël Durrey récolte ses dernières parcelles d’ails. Il aura fallu à ce producteur presque un mois, contre une dizaine de jours habituellement. "Il y a eu quelques jours de beau temps, on a réussi à récolter deux parcelles, et après il s'est mis à pleuvoir, les orages... Ça n'a pas fini. On est dans des conditions extrêmes que je n'ai jamais vues", précise l'agriculteur face à la caméra du 13H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Aujourd’hui, le terrain est sec, mais avec cette succession d’intempéries, les champs étaient détrempés et il était impossible pour les tracteurs d’y accéder. Résultat : l’ail est trop mûr. "Il y a à peu près 50% de pertes qui vont rester aux champs, c'est impossible à ramasser", déplore aussi l'agriculteur.

Un autre cultivateur est même obligé d’arracher les mauvaises herbes qui se sont développées excessivement ces derniers jours.