Les Français boivent moins champagne mais se tournent vers des alternatives

Face à des prix en hausse, le champagne sera moins présent sur les tables des fêtes de fin d'année. Les ventes ont ainsi chuté de 20% en 2023. Mais d'autres alcools, comme les vins pétillants, ont le vent en poupe.

Le champagne, la boisson de fête par excellence, coule beaucoup moins à flot depuis quelque temps. Car les Français en boivent beaucoup moins. "C'est les prix", nous confie une femme face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. "Quand vous voyez les tarifs, c'est phénoménal", abonde un homme dans un magasin.

Effectivement, les prix n'ont cessé de grimper, ces derniers mois. En supermarché, une bouteille coute en moyenne 22 euros et presque jusqu'à 30 euros. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un œil dans les rayons. Celui du champagne s'est réduit. En revanche, celui des vins mousseux et des vins pétillants a presque doublé.

"Malheureusement, le champagne est à -7% en chiffre d'affaires (...). L'effervescent est sur +5% en chiffre d'affaires", expose ainsi Stéphane Hazebrouck, manager du rayon alcool chez Auchan à Leers (Nord). Les chiffres de la société NielsenIQ le montrent aussi : entre le 1er janvier et le 3 décembre, les ventes de champagne ont chuté de 20,7%

Les consommateurs sont donc passés du champagne à toute autre chose : crémant, blanquette, blanc de blanc ou clairette... "Je vais peut-être aller sur du vin pétillant italien, parce qu'il est beaucoup moins cher. Et il est savoureux", assure une cliente. Des produits alternatifs qui coutent beaucoup moins cher : une bouteille de vin pétillant coûte en moyenne 6 euros.

Le phénomène touche aussi les cavistes, dont la clientèle est pourtant plus avertie et plus aisée. "À table, il va falloir faire des choix. Donc, plutôt que de prendre six bouteilles de champagne, on va en prendre deux et quatre autres bouteilles de crémant", analyse Ariane Laurent, caviste à La cave du présentoir, à Lille (Nord).