VIDÉO - Alimentation : les prix doivent baisser le 1er juillet, est-ce déjà le cas ?

La grande distribution en appelle au gouvernement pour changer la loi et forcer les industriels à renégocier les prix. Actuellement, cela n’est obligatoire qu’une fois par an. "Actuellement, les industriels ne jouent pas le jeu, alors qu'on a tous les signes, en Allemagne et en Espagne, d'une baisse des prix sur l'alimentaire depuis le printemps", fait valoir Dominique Schelcher, président de Système U, face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

La réponse d’un représentant industriel sonne d'ailleurs comme une fin de non-recevoir : "Il n’y a pas matière à rouvrir les négociations sur les prix [...] Il y a plus de cours à la hausse qu’à la baisse", répond ainsi l’Institut de liaisons et d’études des industries de consommation.