VIDÉO - Alimentation : peut-on espérer une baisse des prix dès juillet ?

Pour cela, une quinzaine de fabricants ont d’abord accepté de renégocier avec la grande distribution. C'est le cas de Panzani, par exemple. Le cours du blé a chuté de 20%, et il entre pour 50% dans le coût de production des pâtes, ce qui rendait inimaginable une stagnation des prix. Pour le reste, les baisses passeront par des promotions dès juillet, comme nous l'a annoncé par exemple le géant Coca-Cola. Et pour être certain que les industriels respectent leurs engagements, la répression des fraudes fera, à la demande de Bercy, des contrôles réguliers.