VIDÉO - Plats préparés : "volaille française", "préparé en France"... Mais d'où viennent vraiment les ingrédients ?

La provenance des ingrédients utilisés dans nos plats préparés n'est pas toujours limpide. Les marques entretiennent parfois l'ambiguïté au niveau des termes utilisés. Un nouvel indicateur, "Origine-Info", va prochainement voir le jour.

Si l'on s'interroge sur la provenance des ingrédients utilisés dans nos plats préparés, la réponse que l'on cherche est bien souvent écrite sur l'emballage. "Cultivés en France", "viande de France", "volaille française", "préparé en France"... Les termes utilisés par les industriels sont nombreux. Ceux que l'on vient de citer font d'ailleurs penser que l'on achète naturellement français. Mais à y regarder de plus près, c'est plus compliqué que cela...

"C'est un peu mensonger"

Devant la caméra de TF1, deux femmes observent un paquet de cordons bleus qui affiche le logo "Volaille française". Toutefois, au dos du paquet, on remarque la mention "Préparé en France à partir de viande de dinde et poulet sélectionnés en France". Une formulation bien plus floue. "Il n'y a aucun moyen d'être sûr de ce qu'on achète", glisse l'une des deux femmes. Un autre passant, confronté au même emballage, juge de son côté que "c'est un peu mensonger" et même "trompeur".

TF1 a donc posé la question à l'industriel concerné. Ce dernier a répondu que "le terme 'viande de dinde et poulet sélectionnés en France' signifie bien que la viande est d'origine française, c'est-à-dire que la volaille est née, élevée, nourrie, abattue et transformée en France".

Une provenance européenne, et non française

Si la phrase est limpide pour le fabricant, elle l'est beaucoup moins pour Me Emma Leoty, avocate en droit de la consommation : "Sélectionné, ça veut tout et rien dire. On ne sait pas ce que ça veut dire, ce n'est pas un critère juridique. Sélectionné, ça peut vouloir dire une volaille qui soit de l'Union européenne, qui a été sélectionnée et qui a été rapatriée en France. Donc ça relève d'une pratique commerciale trompeuse."

Pourquoi alors aussi peu de transparence ? Et quand les industriels le sont, de plus en plus souvent, la provenance des viandes n'est plus française, mais européenne. "Pour les industriels et pour les distributeurs, aller s'approvisionner à l'extérieur sur des matières premières agricoles, comme par exemple la viande, c'est une façon de baisser le prix de revient de leurs produits pour ensuite baisser le prix des produits en rayon", explique Olivier Dauvers, expert en consommation et grande distribution.

Un nouvel indicateur, baptisé Origine-Info, va prochainement voir le jour. Il permettra permettra de connaître avec précision d'où viennent les différents ingrédients de vos plats cuisinés. Celui-ci sera apposé sur les produits transformés et seules les marques volontaires y participeront. Le gouvernement espère voir cet indicateur déployé cet été.

"Pour certains acteurs, la notion de score porte une forme de jugement de valeur, a rapporté Olivia Grégoire, ministre déléguée à la Consommation, le 13 mars dernier. Nous proposons une information neutre et objective sur l'origine des produits alimentaires, sans note et sans classement." L'étiquette pourrait prendre la forme d'une jauge indiquant, avec des pourcentages, la répartition géographique des ingrédients rentrant dans la composition du plat.