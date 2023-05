VIDÉO – Annulations de rendez-vous : ces commerçants qui font payer leurs clients

Depuis lundi 15 mai, la patronne demande donc un acompte. Faire payer les absences de dernière minute, c’est la solution adoptée également dans un salon esthétique où nous avons filmé. Et ça semble fonctionner. "Aujourd'hui, on a entre deux et quatre personnes par jour qui ne viennent pas sans prévenir. Alors qu'avant, on en avait entre 15 et 30 par jour", explique Lucie Bastard, esthéticienne.

Les clientes doivent donc réserver sur une plateforme en ligne et laisser leurs coordonnées bancaires. Certaines clientes renoncent, mais d’autres comprennent la démarche. Comme Bérangère, cliente de l'établissement : "Ça n'a pas du tout été un frein. C'est une avance de la prestation."