VIDÉO - Appareils électriques : combien pouvez-vous économiser en les débranchant ?

À titre de repère, une famille de quatre personnes qui couperait tout sauf le réfrigérateur et le ballon d'eau chaude, ferait jusqu'à 10 euros d'économie en deux semaines de vacances.

Si la box internet - qui peut consommer autant qu'un frigo et plus qu’un sèche-linge lorsqu’elle est sous-tension 24 heures sur 24 - figure en tête de liste des appareils à déconnecter, d’autres appareils électriques sont également à surveiller pour faire des économies d’électricité. C'est notamment le cas du four, de la télévision, de la console de jeux vidéo, de l’ordinateur (qu'il soit fixe ou portable) mais aussi du lave-vaisselle, du micro-ondes, ou encore des chargeurs de téléphone portable et de tablette. En effet, un chargeur débranché équivaut à dix centimes d'économie sur deux semaines.