Arrosage goutte à goutte : combien coûte cet équipement pour le jardin ?

Fini la corvée des arrosoirs trop lourds qui gaspillent l'eau. Bernard Gon ne veut plus en entendre parler. "Là, je vais installer mon goutte à goutte sur les fraises que j'ai plantées il y a deux jours", rapporte-t-il. Pour les rosiers, les géraniums ou le potager, ce retraité installe chaque année plus de 150 mètres de goutte à goutte. Un investissement de 200 euros et surtout l'assurance de ne plus gaspiller l'eau à cause du ruissellement ou de l'évaporation.