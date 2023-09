Assurance auto : combien peut-on économiser en installant un boîtier "mouchard" dans sa voiture ?

140 euros. C'est ce qu'a économisé au total, et en moins d'un an, Atmane, utilisateur du boîtier "YouDrive", fourni par son assureur auto et connecté à sa voiture. Le principe : plus le conducteur roule doucement, plus il gagne de points. À la fin du mois, plus le nombre de points est élevé, moins le conducteur paye.

"Le score de conduite est calculé sur quatre principaux critères : la distance que vous parcourez, vos accélérations, la vitesse dans les virages et au freinage", détaille dans la vidéo de TF1 en tête de cet article Henry de Courtois, nouveau président directeur général de Direct Assurance.