Les intempéries qui se multiplient ces dernières semaines coûtent cher aux assurances. Cela a une conséquence directe sur nos contrats habitation avec des gros écarts d'un département à l'autre. Et même si vous n'habitez pas dans les zones les plus exposées, leurs prix risquent d'augmenter malgré tout.

Les habitants de Fay-aux-Loges (Loiret) ont eu leur lot de catastrophes ces dernières années. "Déjà en 2016, il y avait eu une inondation et il y a deux ans, on a eu un gros épisode de grêle", témoigne l'un d'eux, dans la vidéo ci-dessus. Résultat, l'assurance habitation dans ce département est aujourd'hui l'une des plus chères de France : 198 euros en moyenne par an.

Il faut dire que les factures des intempéries et autres catastrophes naturelles se répercutent sur les assurances habitation des Français les plus exposés. Sur la carte ci-dessous, on constate que plus la couleur est foncée, plus c'est cher. Dans le Tarn-et-Garonne par exemple, cela coûte 192 euros en moyenne. En revanche, c'est 117 euros pour l'Aveyron et 103 euros dans les Hautes-Alpes.

TF1

Une taxe de solidarité

Mais ce n'est pas tout. Pour financer le système d'assurance national, toute la France va devoir mettre la main à la poche. Aujourd'hui, tout le monde cotise à travers une taxe de solidarité comprise dans les contrats d'assurance habitation. Ce qui n'est pas du goût de tous. "Je ne trouve pas ça forcément juste vu qu'à Paris, on n'a pas trop de catastrophes naturelles", déplore une riveraine. "Ce qui compte, c'est que les dégâts de ceux dont les propriétés sont massacrées soient réparés", tempère une autre habitante.

Cette taxe, appelée CatNat va augmenter de 12 à 20% au 1ᵉʳ janvier 2025, soit 40 euros en plus par contrat, par an. "Si on n'avait pas ce régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, on aurait un prix d'assurance qui serait indexé sur le risque et on se retrouverait peut-être dans des situations comme on voit en Allemagne ou aux États-Unis, où les contrats d'assurance habitation coûtent extrêmement cher, où on a des régions sur lesquelles il y a des assureurs qui ne veulent plus aller", explique Stéphanie Duraffourd, experte en assurances, porte-parole d'Assurland.com.

En 2023, en France, le montant des sinistres climatiques s'élevait à 6,5 milliards d'euros.