VIDÉO - Assureurs épinglés par la répression des fraudes : ces "pratiques abusives" dont il faut se méfier

Pourtant, depuis plusieurs années, la résiliation des contrats d'assurance a été simplifiée pour éviter ce genre de situation. Mais des pratiques abusives persistent. La répression des fraudes a ainsi contrôlé, entre janvier 2021 et avril 2022, 147 assureurs signalés par des clients mécontents. Parmi eux, 34% ont été épinglés pour des infractions. En matière de résiliation justement, la DGCCRF a constaté que près de la moitié des sociétés d’assurance et des courtiers contrôlés "ne remboursaient pas certains frais lors d’une résiliation anticipée du contrat", malgré leur obligation vis-à-vis du client. Certains assureurs facturent même des frais exagérés non prévus dans les contrats.

La répression des fraudes pointe aussi des pratiques abusives dans le démarchage téléphonique chez plus d'un tiers (38%) des établissements contrôlés. Jeannine a ainsi été contactée par une compagnie très insistante. "On voulait des informations. On ne voulait pas signer quoi que ce soit sans avoir un temps de réflexion pour savoir où on allait. Et lui, il insistait pour qu'on signe direct", affirme-t-elle. Heureusement, elle ne s'est pas laissée avoir. Ces faits ont donné lieu à 21 avertissements, 4 injonctions, 5 procès-verbaux pénaux et 2 procès-verbaux administratifs, précise la DGCCRF.