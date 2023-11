VIDÉO - Au pays des mille fromages : les goûts des Français changent

Nous mangeons chaque année plus de 25 kilos de fromage par personne. Mais depuis 20 ans, nous ne mangeons plus du tout les mêmes sortes. Les goûts ont bien changé au fil du temps.

Il y a 20 ans, sur le plateau de fromages des Français, des produits fermiers, forts en goût, et bien souvent avec une appellation. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques de distributeurs et faciles à utiliser en cuisine. Alors pourquoi de telles évolutions ?

La première explication est la hausse du prix des fromages, 14,5% de plus en seulement un an. Résultat, davantage de clients se tournent vers les marques de grande distribution. Dans un supermarché, le camembert de marque distributeur, par exemple, est 32% moins cher que celui d'une marque classique. L'argument prix séduit de plus en plus de clients.

L'inflation est-elle la seule raison de ces évolutions ? Pas seulement. En plein cœur de l'Aveyron, une laiterie fabrique un fromage qui séduit moins qu'avant, le roquefort. Seules sept laiteries fabriquent ce fromage de brebis au goût prononcé. Un goût qui ne fait pas toujours l'unanimité. Les ventes en grande distribution ont petit à petit diminué, de 16% en douze ans. Le Salers, un fromage local au goût fruitier, voit quant à lui sa production diminuer de 23% en un an. Cette AOP du Cantal a été affectée par la sécheresse de l'été 2022.

En revanche, la raclette cartonne, et pas seulement en hiver. Les ventes ont augmenté de 50% en douze ans. Fumée, truffée, au piment d'Espelette, à l'ail des ours... elle peut être servie à l'apéritif et même en été.