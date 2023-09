VIDÉO - Les voitures électriques chinoises montent en puissance en France

Une autre famille, rencontrée à la concession par TF1, souhaite un modèle un peu plus cher. Mais pas tant que ça finalement. "Je ne m’attendais pas à ce tarif-là. On a un tarif à 360 euros par mois sans apport", nous montre le père de famille, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article. "C’est quand même plus abordable qu’il y a quelques années, on le reconnaît. Et c’est pour ça qu’on s’y intéresse un peu plus et qu’on va sûrement franchir le pas", ajoute sa femme. En trois ans, la marque a ouvert 162 concessions en France. Et près d’une voiture électrique vendue sur dix est aujourd’hui une MG. Un succès qui en appelle d’autres.