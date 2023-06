VIDÉO - Voitures d'occasion : pourquoi elles sont toujours plus chères

Sur un parking de Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime) où le 20H de TF1 s'est rendu, une cinquantaine de voitures, certaines de plus de quinze ans. Ces véhicules se vendent tellement bien qu'ils ont pris de la valeur. "Ces voitures, il y a trois ans, elles se vendaient 3500 euros avec 150.000 kilomètres. Aujourd'hui, on les affiche à 4990 euros. Les gens ont le même budget qu'il y a 2-3 ans pour rouler avec le véhicule, sauf que les contrôles techniques sont de plus en plus durs, l'entretien coute de plus en plus cher, le carburant... Le marché de l'occasion explose depuis 3-4 ans", explique Mathieu Loriot, le gérant de l'entreprise, dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus.

Que ce soit dans les garages ou sur les sites de vente entre particuliers, les voitures de plus de quinze ans ne restent pas longtemps sur le marché. Parmi les modèles les plus convoités, il y a en première position la Clio 2, suivie de la Peugeot 206 et de la BMW Série 3.