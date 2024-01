Baisse (ou pas) des prix de l'alimentaire : sprint final pour les négociations

Au rayon alimentaire, il faudra encore un peu de patience avant de voir les prix baisser. Tout dépendra des résultats des négociations entre industriels et grandes surfaces, qui terminent en janvier. En coulisses, chaque centime est âprement discuté.

À 7h du matin, pour Benjamin Moquet, c'est le début d'une journée marathon. À la tête d'une petite entreprise de glaces, il a accepté que nous le suivions lors de ses négociations avec la grande distribution, c'est la dernière ligne droite. Et cela commence dans un hypermarché, par l'une des plus grosses enseignes. À peine arrivé, le fabricant de glaces argumente déjà auprès du directeur commercial du centre E. Leclerc. Le point essentiel débattu concerne les tarifs. Dans son usine du Var, les prix du lait et du sucre ont largement augmenté. Mais peu importe, ce poids lourd de l'industrie lui demande une baisse de prix.

La négociation dure une demi-heure et se fait à l'abri de nos caméras. Le prix du pot de glace de Benjamin va baisser de 6,90 euros à 5,90 euros. Benjamin avait anticipé, pour protéger sa marge, il a changé l'emballage de ses produits : fini le plastique. L'accord est signé. Le rendez-vous d'après, en revanche, se passe moins bien. Encore 4 heures 30 de route, et à la sortie, la déception car l'enseigne devrait lui commander beaucoup moins de glace que l'an dernier.

Globalement, huit PME sur dix ont trouvé un accord avec les distributeurs. Pour les gros industriels, en revanche, la guerre est déclarée. Exemple le plus récent : une passe d'arme entre Intermarché et les marques de biscuits du groupe Mondelez, qui fait valoir une hausse du prix des matières premières pour demander des hausses de prix. En cas de mésentente, l'hypothèse de retirer certaines marques des rayons reste envisageable. C'est ce qu'a déjà fait Carrefour avec les marques du groupe Pepsico, lui aussi jugé trop gourmand.

La grande distribution met la pression car la fin des négociations est fixée au 31 janvier. Si aucun accord n'est trouvé, ces enseignes risquent des amendes pouvant aller jusqu'à 5 millions d'euros.