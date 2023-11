VIDÉO - Bilan du Black Friday : de grandes enseignes dévoilent leurs (très bons) chiffres

C'est l'heure du bilan pour le Black Friday. Si le l'ombre de l'inflation plane toujours, de nombreux secteurs ont vu leurs ventes en forte progression par rapport à l'an dernier. Plusieurs grandes enseignes ont accepté de communiquer leurs chiffres à TF1.

"Un véritable carton !", s'exclame Christophe Lapotre, directeur exécutif d'exploitation Europe de "Maisons du monde". Chez le spécialiste de la décoration et de l’ameublement, responsables et vendeurs ne s'attendaient pas à un tel succès lors du Black Friday lancé ce vendredi 24 novembre. "On a vendu plus de 45.000 verres en France", assure Christophe Lapotre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Même constat concernant les décorations de noël, prises d'assaut tout le week-end : "Ces boules étaient à moins de 1,59 euro, on en a vendu plus de 150.000 sur les trois jours".

Au total, le chiffre d'affaires du week-end a augmenté de 50% par rapport à 2022 au sein de l'enseigne. Ce retour des clients est une bonne nouvelle dans ce secteur fragilisé par l’inflation. "L'ameublement et la décoration ont souvent été sacrifiés. On a un retour à l'envie de s'équiper", se réjouit Constance Fouquet, directrice exécutive de "Maisons du Monde".

Même succès chez King Jouet. Il faut dire que cette année, l'enseigne proposait une promotion radicale : "Vous aviez au moins 50% sur le deuxième article, que ce soit pour deux jeux de société ou bien un jeu de société et un puzzle", détaille Sonia Bounazou, directrice d'un magasin du XVIIᵉ arrondissement de Paris. Résultat, au total, +40% de ventes ont été enregistrées par rapport au Black Friday de 2022. "Le groupe a décidé de perdre un peu de marge, mais de jouer sur la quantité d'articles qui ont été vendus", poursuit la responsable.

+51% de ventes de produits reconditionnés

La reprise de la consommation n’a cependant pas profité aux magasins de prêt-à-porter, avec -6% de vente par rapport à 2022 selon la Fédération Nationale de l'Habillement. De son côté, l'e-commerce crée la surprise : chez CDiscount, qui a également accepté de nosu communiquer ses chiffres, les ventes de produits reconditionnés ont fortement progressé, à plus de 51% par rapport à 2022. "On a maintenant près d'un ordinateur sur dix vendu qui est un ordinateur reconditionné. Il y aussi des jouets de grandes marques reconditionnés, ou encore des trottinettes électriques", explique Hugo Larricq, directeur commerce du spécialiste de la vente en ligne.

Un geste écoresponsable qui permet par ailleurs de faire face à l'inflation, ces produits étant en moyenne 30 à 40% moins chers que le neuf.