VIDÉO - Bon plan camping : se retrousser les manches pour payer moins cher

La Côte d'Azur l'été, ses plages très fréquentées et ses centaines de camping. Rien que sur la presqu'île de Saint-Tropez, on en compte plus de 40. Nous avons l'embarras du choix pour nous installer. Pour planter une tente dans un camping, il faut compter près de 60 euros la nuit. Mais il existe des solutions pour payer moins cher.