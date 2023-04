"Bonus réparation" : pourquoi le gouvernement relève le montant des aides

En quatre mois, les plus de 20.000 utilisateurs qui ont eu recours au "bonus réparation" ont bénéficié d'une prime moyenne de 24 euros, selon un bilan présenté le 12 avril. En tête des produits les plus réparés, le lave-linge et le lave-vaisselle, puis le téléphone. Et les délais de réparation s'allongent. Résultat, dans les grosses enseignes d'électroménager, il faut s'organiser pour suivre la cadence. "Nous recherchons et nous recrutons actuellement 150 techniciens supplémentaires. Pour ce faire, on ouvre des écoles de formation et des centres pour les former un peu partout en France", souligne Edwin Courquin, responsable des services SAV chez Boulanger.

Le bonus va s'étendre progressivement à d'autres produits du quotidien comme le bricolage, les vêtements ou encore les meubles d'ici à la fin de l'année.