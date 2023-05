Bonus réparation : des prestations plus chères depuis le lancement du dispositif ?

Elle redoute ainsi "une probable hausse de prix significative" sur le tarif appliqué, tout en appelant à "la prudence quant à l'interprétation des données". Selon elle, le bonus a permis d'offrir une remise de 22% en moyenne sur les factures de réparation, mais dans le même temps, les tarifs semblent avoir été relevés par les professionnels. En se penchant sur les deux catégories de produits les plus réparés, l'association a constaté que le prix moyen de réparation pour un lave-vaisselle est désormais de 164 euros, contre 125 euros selon l'Agence de la transition écologique (Ademe), et que celui du sèche-linge serait passé de 119 à 146 euros. "Il est probable que le prix de ces réparations ait connu une inflation significative", signale-t-elle.

Au sein de l'entreprise Murfy, qui est intervenue chez Mathieu Barbaud, on assure pourtant qu'il n'est pas question de modifier les prix. Le réparateur Thomas Depraetere, certifié "QualiRépar", a certes revu ses tarifs à la hausse, mais il affirme l'avoir fait avant la mise en place du bonus réparation. "Le prix de l'essence et de l'électricité a augmenté. On a dû s'adapter, en augmentant seulement de cinq euros le forfait", souligne-t-il dans le reportage. Dans son bilan, la CLCV relève aussi "qu’en ce début d’année 2023, nous sommes dans un contexte inflationniste important". "Notre but est plutôt d'augmenter le nombre de clients par jour, le nombre de réparations possibles, et non de profiter du bonus réparation pour remonter les prix", appuie de son côté Didier Recoquillé, chef d'équipe de dépannage à domicile à Carquefou.

L’évolution des prix de la réparation sera affinée dans les prochains observatoires, a indiqué la CLCV. En attendant, le gouvernement prévoit de doubler les bonus dès le 1er juillet, en élargissant aussi les prestations à certaines réparations jusqu'alors exclues, comme l'échange d'une vitre cassée de téléphone par exemple. De son côté, l'éco-organisme ecosystem vise 500.000 réparations prises en charge d'ici fin 2023.