VIDÉO - Boom du maquillage masculin : les marques de cosmétiques veulent séduire les hommes

Crème hydratante ou teintée, anti-cerne, maquillage... ces produits se retrouvent désormais dans les rayons réservés aux hommes. Ces dernières années, le marché des cosmétiques masculins ne cesse de croître. Certaines réticences semblent toutefois faire de la résistance.

Un peu d’anti-cerne, c’est le dernier geste du rituel matinal de Camille. Au départ, il se contentait d’une crème de soin et d’un sérum. Le maquillage bonne mine s’est invité plus récemment. Cela n’aura pris que quelques minutes pour gagner un petit supplément de confiance en soi. Les hommes et le maquillage, cela vous semble-t-il naturel ? Ces dernières années, le marché des cosmétiques masculins ne cesse de croître, même si quelques blocages persistent.

Mettre les clients à l'aise

De fait, si un homme sur quatre aurait parfois recours au maquillage en France, ces messieurs peinent encore à franchir le pas du rayon traditionnellement dédié aux femmes. Pour les mettre à l’aise, les grandes enseignes tentent de s’adapter à ce nouveau marché et proposent des espaces dédiés, des gammes haut design, sobres, du noir, du beige, ni couleur ni paillette, manière de ne pas les brusquer.

Loin du modèle coréen des stars de k-pop ou d’un David Beckham décomplexé, les Français restent timides dans leur approche. Cela n’a pourtant pas toujours été le cas, notamment sous Louis XIV. Plus près de nous, le maquillage masculin a souvent marqué une opposition à la norme sociale. Aujourd’hui, il s’agit bien plus de marquer les imperfections en toute discrétion.