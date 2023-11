VIDÉO - Boulangerie : comment le secteur se réinvente

Environ 600 boulangeries ont ouvert cette année. Certes, avec la flambée du prix de l'énergie, certaines ont dû fermer mais dans le même temps, d'autres ont ouvert. Quelles sont les clés du succès ?

La boulangerie traditionnelle, où l'on vend presque uniquement du pain et des viennoiseries, c'est souvent un modèle en crise dans les villages. Il y a quelques mois, Sandrine Lebrun, gérante de la boulangerie-pâtisserie "David Lebrun", à Montmort-Lucy, dans la Marne, a bien failli mettre la clé sous la porte. Une aide exceptionnelle de sa commune lui permet finalement de poursuivre son activité.

L'année dernière, plus d'un millier de boulangeries a fait faillite. Mais cela n'empêche pas d'autres de se porter beaucoup mieux. À Aÿ-Champagne, les ventes de pains et viennoiseries ne représentent que 20% du chiffre d'affaires. Une boulangère a même ouvert une annexe de sa boutique, surface de vente multipliée par trois, avec tables et chaises pour recevoir les clients.

Les chaînes de boulangerie misent sur la diversification de leurs produits et de leurs services. Deux atouts leur sont majeurs : un positionnement stratégique aux bords des axes très fréquentés et des prix défiants toute concurrence, grâce à des volumes très importants. Plusieurs centaines de boulangeries franchisées verront le jour l'an 2024.