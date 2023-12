VIDÉO - Vin : un QR code obligatoire sur les bouteilles, pour quoi faire ?

Un QR code sera obligatoire sur les bouteilles de vin dès ce vendredi 8 décembre. Les producteurs vont devoir progressivement faire figurer des informations essentielles. TF1 fait le point sur cette nouveauté.

Dans une bouteille de vin, il y a évidemment du raisin, de l'eau et de l'alcool, mais quoi d'autre ? Ne cherchez pas la composition du vin sur la bouteille, car rien n'est inscrit. Mais ça va changer. Les amateurs de vin auront bientôt ces informations, qui sont désormais obligatoires, quitte à surcharger les étiquettes.

Pour les consommateurs, cela permettra de mieux comprendre les produits qu'ils achètent. "C'est une bonne chose, sachant qu'il y a certaines grosses machines de vignerons qui mettent énormément de produits, a contrario de certains petits vignerons qui mettent le moins de produits possible, sauf que sur la bouteille, ça n'apparaît nulle part", note Marie-Amélie Plénard, responsable à la cave du Point du Jour à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

La liste des produits sera accessible sur votre téléphone en flashant un QR code apposé sur la bouteille. Des ingrédients aux noms surprenants, des régulateurs d'acidité comme l'acide L-tartrique, la gomme arabique ou des conservateurs comme le dioxyde de soufre.

Cependant, la profession viticole a obtenu de l'Europe que ces détails ne soient pas directement à poser sur l'étiquette comme sur les autres produits de grande consommation. Pour Amélie Clauzel, experte en consommation, ce n'est pas forcément un manque de transparence : "Le vin est un produit qui peut évoluer jusqu'à la mise en bouteille. On peut ajouter différents types de gaz, des additifs. Si on le fait au dernier moment et que l'étiquette est déjà imprimée, elle sera erronée". Le QR code permettra d'avoir des données plus précises. Cette nouvelle étiquette apparaîtrait sur les bouteilles à l'automne prochain.