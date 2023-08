VIDÉO - Braderie de Lille : pourquoi le cornet de frites coûtera plus cher cette année

Pour les habitués du plus grand vide-grenier d'Europe, Jean-Paul Dambrine est une figure emblématique. Pour sa 48ᵉ braderie de Lille, le restaurateur a commandé 2,5 tonnes de pommes de terre, qu'il compte écouler en un weekend. Or en un an, le prix de cette matière première de la frite a augmenté de 30%, conséquence conjuguée des mauvais rendements de la saison dernière, des prix de l'énergie, et d'une récolte hivernale qui s'annonce tardive.

Dans la friterie de Jean-Paul, la grande barquette de frites a ainsi augmenté de 50 centimes. Une légère inflation qui ne va pas gâcher la fête, nous assurent ses clients. "On n'est pas à un euro près", sourit l'un d'eux, "si on est bradeux, on est bradeux".