Bricolage : une passion qui se confirme pour des millions de Français

Il fait tout lui-même, à commencer par l'isolation de sa maison. Un choix évident depuis que Thibault a quitté sa vie parisienne pour s'installer à son compte en pleine campagne. "La conjoncture actuelle nous a fait réaliser qu'il fallait développer nos compétences, peut-être faire les choses par nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui me plaît, qui me stimule", explique-t-il.