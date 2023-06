VIDÉO - Buffets à volonté : un succès gargantuesque et des concepts qui se multiplient

Beignets de crevette, nems, poulet frit... Dans ce buffet à volonté de Vernon (Eure), on ne sait plus où donner de la tête. Fruits de mer, desserts, au total, on compte une trentaine de plats. Une, deux, trois ou même quatre assiettes, c'est le même prix. "Je pense que pour une personne, ce serait un peu plus d'une trentaine d'euros, alors que là, on ne paye que 15 euros, ça vaut le coup", assure une cliente. Chaque plat vidé est tout de suite remplacé. Une formule idéale pour la pause déjeuner de Sabrina. "On n'a pas réservé, on arrive, on se sert, il y a l'entrée, le plat, le dessert à prix abordables", résume-t-elle.