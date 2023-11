VIDÉO - C'est officiel, la saison de la raclette est lancée !

Dans les fromageries, la raclette représente en moyenne 10% des ventes chaque année. Avec le retour du froid, de nombreux amateurs en dégustent de nouveau à l'arrivée de l'hiver. Les Français sont particulièrement friands de ce fromage fondant.

Les appareils chauffent, la charcuterie est achetée et l'odeur du fromage fondant se répand dans la pièce. Tous les hivers, la raclette revient comme une valeur sûre quand le froid fait son retour. Sur les étals, les vendeurs se réjouissent de ce mercure très bas. "En ce moment, on nous en demande vraiment pas mal, les gens se jettent sur la raclette", indique une commerçante rencontrée sur un marché par notre équipe dans le reportage du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article. "C'est le moment, ça réchauffe", abonde une cliente.

"Le week-end, c'est raclette sur raclette"

Stéphane Prémat, fromager à Paris, attend chaque année cette période avec impatience. Dans sa boutique, un client sur quatre se presse devant la vitrine contenant le fromage à raclette. Nature, au poivre, à l'ail des ours, au piment... Il y en a pour tous les goûts. Les ventes de raclette représentent 20% de son chiffre d'affaires annuel. "Toute la semaine, on en vend, et les week-ends, c'est raclette sur raclette, assure le commerçant, basé dans le XIe arrondissement de la capitale. Sans la raclette, la fondue ou le Mont d'Or à chauffer, on n'arriverait pas à faire le chiffre d'affaires nécessaire pour pouvoir pallier l'ensemble de nos charges."

L'engouement pour ce plat hivernal se traduit aussi dans les sondages : 1 français sur 3 qualifie la raclette comme son plat préféré. Elle pourrait même faire de l'ombre à la traditionnelle dinde de Noël. "Le consommateur va préférer opter pour des raclettes pour le moment pour les fêtes de Noël, ou du Nouvel an, pour partager un moment de convivialité sans pour autant passer du temps en cuisine", analyse Roxane Fourgous, fondatrice des "Ateliers Bières et Fromages".

Certains restaurants proposent même des formules spéciales pour profiter de ce repas chaleureux d'octobre jusqu'au mois de mars. Au menu : de la raclette à volonté ! "On est assez entraînés, on est des petits champions du fromage, plaisante un des clients venu déjeuner spécialement dans l'un de ces restaurants. Je pense que jusqu'à 17h, on y est encore !" En moyenne, un Français consomme un kilo de raclette par an et par personne.