VIDÉO - "Ça fait mal" : les automobilistes face à une nouvelle hausse record des prix des carburants

À quelques jours de la fin des vacances, vous vous posez déjà la question du plein d’essence pour le retour. Et quand le prix du carburant augmente, comme en ce moment, chacun y va de son astuce. "Nous allons faire plus attention aux loisirs payants", confie un vacancier. Il y a ceux qui anticipent et ceux qui constatent, démunis, le prix à la pompe.