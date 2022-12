Cadeaux de Noël : comment les magasins de jouets tiennent tête à Internet

Faire ses achats de Noël en quelques clics, la tentation est grande d'aller au plus rapide. Face à cette concurrence d'Internet, les magasins de jouets font tout pour nous faire lâcher les écrans et revenir dans leurs rayons. Leur première stratégie, c’est de proposer des produits exclusifs. "On veut leur proposer des jouets qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs", explique le porte-parole de la chaîne de magasins spécialisés Joué Club, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Pour avoir le monopole de certains produits, l'enseigne négocie directement avec les fabricants. Il faut toutefois remplir certains critères, comme un volume minimal de commandes. "Une enseigne seule ne pourra pas y accéder", poursuit Franck Mathais, "parce que ça lui fera trop de volume, elle aura du stock à la fin de l'année, et économiquement ce n'est pas intéressant pour elle".