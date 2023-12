VIDÉO - Cadeaux de Noël : comment offrir utile, écologique et solidaire ?

Symbole de la surconsommation, Noël amène certains Français à s'interroger sur le sens des cadeaux qu'ils offrent. Comment faire plaisir à ses proches, tout en étant solidaire ? Plusieurs possibilités sont présentées dans ce reportage de TF1.

Faire ses cadeaux de Noël, c’est parfois une corvée. Alors le couple, que l'on a interviewé, a décidé de joindre l'utile au solidaire. Dans la boutique "Rejoué", que l'on découvre dans le reportage du 20H en tête de cet article, tout est artisanal et "made in France". Le passage en caisse rime avec bonne action, car tous les bénéfices iront à l'association "Toutes à l'école", qui milite pour la scolarisation des petites filles au Cambodge. "Si on peut faire un peu de bien, c'est une excellente idée", apprécie une cliente au micro de TF1.

Comment donner du sens à ses cadeaux ? On peut aussi les faire soi-même, ou se tourner vers la seconde main, en offrant un jouet d'occasion. C’est une démarche à la fois écologique et économique. "Ça nous permet d'avoir des jouets à moins 40% par rapport au prix du neuf", nous explique une vendeuse, "et de créer une boucle vertueuse dans l'achat". L'association répare et remet en vente 70.000 jouets chaque année, tout en faisant travailler des personnes en insertion. Chaque année, 120.000 tonnes de jouets sont jetées, soit l'équivalent de douze tours Eiffel. "On surconsomme, et on crée plus de déchets qu'autre chose, donc autant passer sur du seconde main et du recyclé", estime une autre cliente de la boutique.

Et si vous offriez un cadeau à une personne qui n'a pas la chance d'en recevoir ? C’est un autre concept, celui des boîtes solidaires. Béatrice, bénévole, est venue déposer cinq coffrets pour des enfants dans le besoin. Dans l'Essonne, les bénévoles de la "Boîte de Noël" les redistribuent ensuite à des associations, comme les Restos du Cœur. Après deux semaines de collecte, la maison de la retraitée visitée par notre équipe ressemble à la maison du Père Noël. Avant de les distribuer, cette bénévole va vérifier et emballer toutes les boîtes.