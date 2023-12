VIDÉO - Cadeaux de Noël : faut-il encore acheter des jouets neufs ?

On estime que 120.000 tonnes de jouets finissent chaque année à la poubelle. Voilà sans doute de quoi devenir raisonnable quant aux nombres de cadeaux déposés sous le sapin. Une des solutions étant peut-être de les acheter d'occasion.

Il faut avoir l'œil pour distinguer les jouets : à gauche, le neuf, et à droite l'occasion, presque identique, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Des jeux d'éveil, de société, des poupées, dans tous les rayons du magasin “King Jouet”, les jouets de première main côtoient ceux de seconde main. Le défi est que les clients n’y voient (presque) que du feu.

Le jouet d'occasion gagne du terrain

Il y a tout de même une différence majeure : le prix. En moyenne, dans le magasin, la version d’occasion est revendue 50% moins cher que le produit neuf. C'est le cas du château féerique à 65 euros, fraîchement sorti de l'usine, contre 35 euros en seconde main. Dans les rayons, l'occasion gagne du terrain, et les consommateurs semblent adhérer à l'idée. Ici, un jeu sur trois proposé à la vente est une seconde main.

Ce sont pour la plupart des jouets que les clients rapportent eux-mêmes en magasin. L’enseigne les rachète en moyenne au tiers du prix neuf, mais encore faut-il cocher toutes les cases : les jouets à base de textile sont refusés pour cause d'hygiène, ainsi que tous les jeux à batterie, trop difficiles à contrôler.

Et si vous pouviez donner une seconde vie à vos jouets, sans même sortir de chez vous ? Comptez pour cela sur Théodore, et son vélo au coffre XXL. Notre équipe l'a suivi dans sa tournée de récupération chez des particuliers. Les jouets seront ensuite réhabilités et reconditionnés, et proposés à la vente sur Internet.

