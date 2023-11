VIDÉO - Cadeaux de Noël : les fabricants français renouent avec la tradition de la peluche

Si la plupart des peluches proviennent d'Asie quelques fabricants tricolores confectionnent ces jouets dans leurs ateliers en France. TF1 a visité ceux des Petites Maries et du groupe Doudou et Compagnie.

Dans les rayons, au milieu des étiquettes "Made in China", des nouveaux modèles arborent fièrement le drapeau tricolore. Les fabricants français renouent avec la tradition de la peluche. C'est le cas de l’entreprise Les Petites Maries, qui a repris son activité il y a cinq ans et qui tente de retrouver sa renommée passée. Fondée en 1963, cette société est l'un des derniers fabricants français de peluches et marionnettes, haut de gamme et sur-mesure. Dans les années 1960, elle fabriquait notamment les marionnettes du très populaire dessin animé Bonne nuit les petits.

Production artisanale

Si les tissus viennent toujours d'Asie, tout le reste de la fabrication se fait dans un atelier, à Châteauroux (Indre). De la couture à la pose des yeux en passant par le bourrage des peluches, toutes les étapes sont réalisées à la main. Chaque employé de la société prépare entre 10 et 20 peluches par jour seulement. Cette fabrication artisanale a un coût : un ourson est vendu 80 euros.

L'engagement de Doudou et Compagnie à produire davantage en France

Pour proposer des peluches locales un peu plus abordables, il faut les produire en plus grande quantité. Près de 1000 peluchent sortent ainsi chaque jour de l’usine du groupe Doudou et Compagnie, à la Guerche de Bretagne (Ille-et-Vilaine), grâce notamment à des machines très performantes.

Ces investissements ont permis à l'entreprise de remporter un gros contrat : la Phryge, cette peluche rouge officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024. La société a investi au total 3.5 millions d'euros, et les 3500 m² de leurs locaux abritent des machines flambant neuves. Dix employés ont été recrutés pour donner vie à la mascotte des Jeux. Cette production massive leur permet de vendre la Phryge à une quarantaine d’euros.

Pour l'instant, 10 % des peluches de Doudou et Compagnie sont fabriqués en France, mais le groupe espère passer à 20 % dès 2024. En France, la très grande majorité de ces jouets vient d'Asie, de Chine particulièrement. Le coût de revient d'une peluche produite en Asie est cinq à six fois moindre que celui d'une peluche "made in France".