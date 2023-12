VIDÉO - Cadeaux : l'intelligence artificielle va-t-elle aider le Père Noël ?

Chaque année, c'est un casse-tête pour trouver des idées de cadeau pour Noël. TF1 s'est demandé si l'intelligence artificielle pouvait aider à faire preuve d'originalité.

Pour trouver une idée de cadeau, on s'était habitués à s'aider d'Internet. Depuis un peu plus d'un an, il existe une nouvelle ressource en ligne : l'intelligence artificielle. Ses immenses capacités sont-elles efficaces face à la profusion de l'offre ? Un journaliste de TF1 s'est fixé une mission : trouver le jouet parfait pour son neveu de cinq ans sur ChatGPT.

Une réponse en forme de catalogue

L'agent conversationnel nous propose une dizaine d'idées de cadeau allant des jeux de société aux instruments de musique, comme on le constate dans le reportage en tête de cet article. Mais ses propositions sont beaucoup trop générales, et ressemblent à la table des matières d'un catalogue de jouets. Pourquoi l'Intelligence artificielle n'est pas plus pertinente dans ce domaine ? Selon Giada Pistilli, responsable de l'éthique chez Hugging Face, il faudrait pour cela préciser les goûts et les passions du neveu de cinq ans, par exemple. Moins la question est ouverte, plus la réponse de ChatGPT est affinée.

Autre problème : les mises à jour de ChatGPT datent déjà d'un an, lors de son lancement auprès du grand public en 2022. L'application reconnaît d'ailleurs ses limites, et suggère de "consulter les classements et recommandations des spécialistes du jouet pour l'année 2023".

Retour, donc, aux rayons des magasins de jouets, où les vendeurs cherchent naturellement à connaître le profil de l'enfant pour lui trouver le cadeau parfait. Pour ce Noël 2023, l'IA n'est pas encore en mesure de rivaliser, face au plus de 6.000 vendeurs mobilisés ans les magasins de jouets pour les fêtes.