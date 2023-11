VIDÉO - Calendrier de l'Avent : le compte à rebours qui rapporte gros

Parmi les traditions de la fin de l'année, le calendrier de l'Avent prend de plus en plus de place. Presque toutes les marques s'y mettent, et il ne s'adresse plus seulement aux enfants. TF1 fait un tour d'horizon de ce sous-marché en plein boom.

Dans la boutique "Nature & Découvertes", les calendriers de l'Avent se déclinent pour plaire à tout le monde : au miel, au thé, mais aussi aux huiles essentielles, par exemple. Cette année, plus de 500 références différentes sont disponibles sur le marché, soit trois fois plus qu'en 2018, et à tous les prix. Un produit d'appel qui semble devenu indispensable avant Noël, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Dérivé de traditions religieuses germaniques, le calendrier de l'Avent dans sa forme actuelle remonte à un peu plus d'un siècle. Son principe est simple : un petit volet à ouvrir pour chaque jour, du premier au 24 décembre, derrière lequel est caché un cadeau. Il s'est fait peu à peu une place en France, où il aide les enfants à patienter avant le passage attendu du Père Noël.

Un calendrier plus seulement réservé aux enfants

Mais c'est tout récemment que ces calendriers, sont devenus des objets aussi convoités par les clients de l'Hexagone. Les vidéos de déballage progressif sont désormais incontournables sur les réseaux sociaux, et accentuent le phénomène : tout le monde se doit de posséder un calendrier. La plupart des marques s'y sont mises, inondant les rayons de produits dans toutes les gammes, allant jusqu'à des objets luxueux de plusieurs centaines d'euros. L'entreprise ''Une petite mousse", spécialisée dans la vente de bière en ligne, a créé son calendrier de l'Avent, celui-là interdit aux enfants. Il pèse plus de treize kilos, pour 24 bouteilles différentes.

Pourquoi les grandes marques se sont-elles lancées sur ce marché ? Pour l'entreprise de thé "Damman Frères", le calendrier de l'Avent est une affaire ancienne. Dix ans déjà qu'ils en produisent, cette année, ils espèrent vendre 130.000 exemplaires, à 26.5 euros l'unité, soit nettement plus cher qu'une simple boîte de 25 sachets. Le prix à payer pour se laisser surprendre chaque jour.