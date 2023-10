VIDÉO - Ordinateur, lit, aspirateur... Saviez-vous que les prix varient selon les saisons ?

"Je vais sur internet pour comparer les prix !", lance un passant dans le reportage en tête de cet article. Car en effet, si le coût d'un produit peut varier d'une plateforme à l'autre, il change également au fil des saisons. Par exemple, quel est le meilleur moment pour acheter une friteuse ? "Juste avant l'été ?", demande une passante interrogée par nos équipes. "Elles sont plus chères l'hiver (...), alors qu'en été, on pique-nique et on mange froid", estime un autre.

Qu'en est-il vraiment ? Une friteuse est en réalité moins chère en hiver. Il faut compter 244 euros en moyenne contre 274 euros au mois d'avril, selon une étude de 60 millions de consommateurs. Il s'agit du jeu de l'offre et de la demande. Plus les produits sont recherchés, plus leur prix augmente : "Tout ce qui peut s'acheter en cadeau de noël, les smartphones, les tablettes, les consoles de jeu, et les jouets, vont voir leur prix globalement augmenter jusqu'à l'avant-veille de noël", détaille Lionel Maugain, journaliste au sein du mensuel.