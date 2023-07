VIDÉO - Camping : les tentes vont-elles disparaître au profit des mobil-homes ?

C'est le premier été en camping pour la famille Mosellane rencontrée par notre équipe, à Bormes-les-Mimosas (Var). Plutôt habitués aux appartements de vacances, ils ont choisi ici le confort du mobil-home. À l'intérieur, l'argument imparable pour le jeune père de famille, c'est la climatisation : "Quand on rentre, on a une sensation de fraîcheur qui fait vraiment du bien", témoigne-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Franchement, pour un petit espace, on est très confortables. On est à deux doigts de déménager et de venir ici", s'amuse-t-il, enthousiaste.