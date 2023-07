VIDÉO - Canicule : à Nice, la chaleur booste l'activité de certains commerçants

Avec 30 °C à l'ombre ce dimanche matin et une chaleur étouffante, ce sont surtout des achats de circonstance. "Il faisait très chaud. Je reviens de la plage et voulais faire un tour de vélo en ville, je me suis dit que ce n'était pas possible. Il fait beaucoup trop chaud pour marcher comme ça sans chapeau", explique un touriste dans le 13H.

Se protéger du soleil est indispensable dans les Alpes-Maritimes depuis une semaine. La canicule persiste encore et toujours dans la région. Des pics de chaleurs sont attendus la semaine prochaine. Le mercure pourrait même flirter avec les 40°C.