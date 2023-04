Carburant : faut-il craindre une nouvelle flambée des prix ?

Mauvaise nouvelle : cette hausse risque de s'accentuer, dans le sillage du prix du baril de pétrole, à savoir 74 euros ce mardi 4 avril, soit 3 de plus qu'il y a sept jours. C'est la conséquence directe de la décision des principaux producteurs de pétrole de fermer les vannes, en produisant un million de barils en moins chaque jour. Problème, un pétrole rare, c’est un pétrole plus cher, notamment à l’approche des vacances où la demande mondiale en carburant, se fait beaucoup plus grande.

"La période est aussi particulière, parce qu'aux États-Unis, c'est celle où les gens qui roulent à l'essence ont davantage de consommation. C'est la demande américaine qui peut tirer le marché à la hausse", analyse Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO France.