VIDÉO - Prix de l'essence : pourquoi ils risquent de repartir à la hausse cet été

À qui profitent ces tarifs élevés ? À l'État, d'abord, car 60 % du prix d'un litre de carburant, ce sont des taxes. Les pétroliers, de leur côté, se défendent de profiter de la situation, assurant que la hausse des prix couvre leurs investissements, liés à la guerre en Ukraine et aux différents blocages des grévistes.

À quoi s'attendre cet été ? Mauvaise nouvelle, les prix à la pompe risquent d'augmenter, conséquence directe d'une baisse de production décidée par les pays producteurs de pétrole : plusieurs millions de barils en moins par jour. Problème, ce qui est rare et cher. "Le prix du pétrole, entre vendredi et aujourd'hui, a augmenté à peu près de 2%. L'impact sur les prix à la pompe, si ce niveau reste, sera à peu près de deux-trois centimes par litre", prévient Anne Creti, spécialiste énergies qui enseigne à l'Université Paris Dauphine-PSL. Et ainsi frôler à nouveau la barre symbolique des 2 euros le litre cet été.